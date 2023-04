Culture et Nature au Château d’Avignon Château d’Avignon, 26 avril 2023, Saintes-Maries-de-la-Mer.

Portes ouvertes aux Château d’Avignon, d’avril à septembre 2023 : visite libre du domaine et des nombreuses expositions temporaires dans les différentes parties de la propriété..

2023-04-26 à 10:00:00 ; fin : 2023-10-01 17:30:00. .

Château d’Avignon RD570

Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Open house at the Château d’Avignon, from April to September 2023 : free visit of the domain and of the numerous temporary exhibitions in the different parts of the property.

Jornada de puertas abiertas en el Castillo de Aviñón, de abril a septiembre de 2023: visita gratuita de la finca y de las numerosas exposiciones temporales en las diferentes partes de la propiedad.

Offene Türen im Château d’Avignon, April bis September 2023: Freie Besichtigung des Anwesens und der zahlreichen temporären Ausstellungen in den verschiedenen Teilen des Anwesens.

Mise à jour le 2023-04-14 par Provence Tourisme