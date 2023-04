Nettoyons le Sud Port Gardian, 15 avril 2023, Saintes-Maries-de-la-Mer.

.Ensemble, remontons–nous les manches pour débarrasser notre commune de ses déchets. Pour participer, il suffit de vous présenter au point de rendez-vous , devant la capitainerie à 9h00. Tout l’équipement nécessaire sera fourni..

2023-04-15 à ; fin : 2023-04-15 . .

Port Gardian rue T.Aubanel

Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



together, let’s roll up our sleeves to rid our town of its waste. To participate, just show up at the meeting point, in front of the harbour master’s office at 9:00 am. All necessary equipment will be provided.

juntos, arremanguémonos para librar a nuestra ciudad de los residuos. Para participar, sólo tienes que acudir al punto de encuentro frente a la oficina del puerto a las 9 de la mañana. Se proporcionará todo el material necesario.

gemeinsam können wir die Ärmel hochkrempeln, um unsere Gemeinde von Müll zu befreien. Um teilzunehmen, müssen Sie sich nur um 9:00 Uhr am Treffpunkt vor dem Hafenamt einfinden. Die notwendige Ausrüstung wird zur Verfügung gestellt.

Mise à jour le 2023-04-04 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer