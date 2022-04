Salon Habitat et Jardin de Saintes Espace Mendès France Saintes Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Salon Habitat et Jardin de Saintes Espace Mendès France, 16 septembre 2022 10:00, Saintes. 16 – 18 septembre Sur place https://leopro.fr/salon-habitat-saintes/ https://leopro.fr/salon-habitat-saintes/ Salon Habitat & Jardin de Saintes : venez redécouvrir votre maison ! La nouvelle édition du Salon Habitat de Saintes se déroulera du 16 au 18 septembre 2022 à l’Espace Mendès France ; 8 000 visiteurs y sont attendus. Chers visiteurs, vous êtes à la recherche d’un bien à acheter ou d’idées pour réaliser tous les projets de votre maison ? Vous souhaitez une offre personnalisée ou découvrir le salon par simple curiosité ? Pendant 3 jours, rencontrez et échangez avec les 110 professionnels réunis en un même lieu dans les secteurs de la construction, de la rénovation *et de *l’aménagement intérieur *et *extérieur. Espace Mendès France Cours de Charles de Gaulle,saintes 17100 Saintes Charente-Maritime vendredi 16 septembre – 10h00 à 19h00

