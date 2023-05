FESTIVAL DE SAINTES – Elisabeth Geiger & Sébastien Wonner / « JEAN-SÉBASTIEN BACH À DEUX CLAVECINS » Abbaye-aux-Dames – auditorium, 22 juillet 2023, Saintes.

À l’époque baroque, tous les musiciens étaient polyinstrumentistes et chanteurs, souvent compositeurs. L’expérimentation d’une même

musique dans diverses possibilités instrumentales ou vocales était un phénomène qui allait de soi..

2023-07-22 à 11:00:00 ; fin : 2023-07-22 12:05:00. EUR.

Abbaye-aux-Dames – auditorium Abbaye-aux-Dames la cité musicale

Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine



In the baroque period, all musicians were polyinstrumentalists and singers, often composers. The experimentation of the same music

in different instrumental or vocal possibilities was a matter of course.

En la época barroca, todos los músicos eran poliinstrumentistas y cantantes, a menudo compositores. La experimentación con la misma música en diferentes

música en distintas posibilidades instrumentales o vocales era algo normal.

In der Barockzeit waren alle Musiker Polyinstrumentalisten und Sänger, oft auch Komponisten. Das Experimentieren mit ein und derselben

musik mit verschiedenen instrumentalen oder vokalen Möglichkeiten war eine Selbstverständlichkeit.

Mise à jour le 2023-05-12 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge