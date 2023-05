FESTIVAL DE SAINTES – Ensemble la Sportelle / « SAINTES MARIES » Abbatiale, 21 juillet 2023, Saintes.

Le fil de ce concert, hommage à Marie, mère de Jésus et Marie de Magdala, se construit sur les grandes lignes des 1re et 2e Vêpres de la fête de Sainte Marie Madeleine, qui encadrent la superbe Missa Salve Regina de Victoria à 8 voix..

2023-07-21 à 18:00:00 ; fin : 2023-07-21 19:20:00. EUR.

Abbatiale Abbaye-aux-Dames – abbatiale

Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine



The thread of this concert, a tribute to Mary, mother of Jesus and Mary of Magdala, is built on the main lines of the 1st and 2nd Vespers of the feast of St. Mary Magdalene, which frame the superb Missa Salve Regina by Victoria for 8 voices.

El hilo conductor de este concierto, un homenaje a María, madre de Jesús y María Magdalena, se construye sobre las líneas maestras de la 1ª y 2ª Vísperas de la festividad de Santa María Magdalena, que enmarcan la soberbia Missa Salve Regina a 8 voces de Victoria.

Der Faden dieses Konzerts, einer Hommage an Maria, die Mutter Jesu und Maria von Magdala, baut auf den Grundzügen der 1. und 2. Vesper des Festes der Heiligen Maria Magdalena auf, die die wunderschöne achtstimmige Missa Salve Regina von Victoria umrahmen.

