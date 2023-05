FESTIVAL DE SAINTES – La Guilde des Mercenaires, Adrien Mabire / « RIPOSTA – CANTI MERCENARII » Abbatiale, 20 juillet 2023, Saintes.

Dans un contexte d’opposition au pouvoir papal, Venise se dote de son propre style musical. Les instruments cherchent leur indépendance et on assiste à la naissance de nouvelles formes musicales : la sonate et la mélodie accompagnée..

2023-07-20 à 11:00:00 ; fin : 2023-07-20 12:20:00. EUR.

Abbatiale Abbaye-aux-Dames – abbatiale

Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine



In a context of opposition to the papal power, Venice develops its own musical style. The instruments seek their independence and one attends the birth of new musical forms: the sonata and the accompanied melody.

En un contexto de oposición al poder papal, Venecia desarrolló su propio estilo musical. Los instrumentos buscaron su independencia y nacieron nuevas formas musicales: la sonata y la melodía acompañada.

Vor dem Hintergrund der Opposition gegen die päpstliche Macht entwickelt Venedig seinen eigenen Musikstil. Die Instrumente strebten nach Unabhängigkeit und es entstanden neue musikalische Formen: die Sonate und die begleitete Melodie.

