FESTIVAL DE SAINTES – Galilei Consort, Benjamin Chénier / Rovetta, Monteverdi 2 place Saint-Pierre, 20 juillet 2023, Saintes.

Benjamin Chénier, à la tête du Galilei Consort, propose une restitution de cette messe cérémoniale méconnue et représentative du faste de la musique sacrée du XVIIe vénitien..

2023-07-20 à 21:00:00 ; fin : 2023-07-20 22:20:00. EUR.

2 place Saint-Pierre Cathédrale Saint-Pierre

Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine



Benjamin Chénier, at the head of the Galilei Consort, offers a rendition of this little-known ceremonial mass, representative of the splendor of 17th century Venetian sacred music.

Benjamin Chénier, al frente del Galilei Consort, ofrece una interpretación de esta misa ceremonial poco conocida, representativa del esplendor de la música sacra veneciana del siglo XVII.

Benjamin Chénier, Leiter des Galilei Consort, bietet eine Wiedergabe dieser unbekannten zeremoniellen Messe, die repräsentativ für den Prunk der Kirchenmusik des 17. Jahrhunderts in Venedig ist.

Mise à jour le 2023-05-12 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge