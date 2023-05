FESTIVAL DE SAINTES – Le Banquet Céleste, Damien Guillon / « ROYAL ODES » 2 place Saint-Pierre, 19 juillet 2023, Saintes.

C’est fidèle à son esprit « chambriste », que Damien Guillon interprète avec les musiciens du Banquet Céleste ces œuvres d’une grande richesse expressive et musicale..

2023-07-19 à 18:00:00 ; fin : 2023-07-19 19:10:00. EUR.

2 place Saint-Pierre Cathédrale Saint-Pierre

Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine



It is faithful to his « chamber music » spirit that Damien Guillon interprets with the musicians of the Banquet Céleste these works of great expressive and musical richness.

Fieles a su espíritu « camerístico », Damien Guillon y los músicos del Banquet Céleste interpretan estas obras de gran riqueza expresiva y musical.

Seinem kammermusikalischen Geist treu, interpretiert Damien Guillon mit den Musikern des Banquet Céleste diese Werke von großem Ausdrucks- und Musikreichtum.

