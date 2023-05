FESTIVAL DE SAINTES – La Tempête, Simon-Pierre Bestion / Requiem imaginaire pour Charles Quint – La Bomba Flamenca 2 place Saint-Pierre, 17 juillet 2023, Saintes.

« En 1558, deux ans après avoir abdiqué en faveur de son fils Philippe II et s’être retiré au monastère de Yuste (dans l’Estrémadure), Charles Quint organise une fausse cérémonie pour ses propres funérailles !.

2023-07-17 à 21:00:00 ; fin : 2023-07-17 22:45:00. EUR.

2 place Saint-Pierre Cathédrale Saint-Pierre

Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine



« In 1558, two years after abdicating in favor of his son Philip II and retiring to the monastery of Yuste (in Spain), Charles V organized a fake ceremony for his own funeral!

« En 1558, dos años después de abdicar en favor de su hijo Felipe II y retirarse al monasterio de Yuste (en España), ¡Carlos V organizó una ceremonia falsa para su propio funeral!

« Im Jahr 1558, zwei Jahre nachdem Karl V. zugunsten seines Sohnes Philipp II. abgedankt und sich in das Kloster Yuste (Extremadura) zurückgezogen hatte, organisierte er eine gefälschte Feier für seine eigenen Feierlichkeiten

