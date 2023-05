FESTIVAL DE SAINTES – Le Consort / Dandrieu, Corelli, Bach Abbatiale, 17 juillet 2023, Saintes.

«Si Dandrieu est surtout connu pour ses talents d’organiste, ses sonates en trio méritent une place de premier plan dans la musique de chambre de l’époque. Elles montrent une maîtrise du style et une variété de caractères stupéfiantes..

2023-07-17 à 18:00:00 ; fin : 2023-07-17 19:00:00. EUR.

Abbatiale Abbaye-aux-Dames – abbatiale

Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine



« Although Dandrieu is best known for his talents as an organist, his trio sonatas deserve a prominent place in the chamber music of the time. They show an astonishing mastery of style and variety of character.

« Aunque Dandrieu es más conocido por su talento como organista, sus sonatas en trío merecen un lugar destacado en la música de cámara de la época. Muestran una asombrosa maestría de estilo y variedad de carácter.

« Obwohl Dandrieu vor allem für seine Fähigkeiten als Organist bekannt ist, verdienen seine Triosonaten einen herausragenden Platz in der Kammermusik der damaligen Zeit. Sie zeigen eine erstaunliche Stilbeherrschung und Charaktervielfalt.

