FESTIVAL DE SAINTES – Sacqueboutae / Byrd, Dowland Accès par le parvis de la Médiathèque Mitterand, 16 juillet 2023, Saintes.

Le programme présenté ici est à la génèse de l’ensemble Sacqueboutae qui a reçu le deuxième prix international au concours des cuivres anciens de Toulouse en 2016 (concours Rica)..

2023-07-16 à 15:00:00 ; fin : 2023-07-16 16:00:00. EUR.

Accès par le parvis de la Médiathèque Mitterand Hostellerie – Salle de l’Étoile

Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine



The program presented here is the genesis of the Sacqueboutae ensemble, which received the second international prize at the Toulouse Early Brass Competition in 2016 (Rica Competition).

El programa que aquí se presenta es la génesis del conjunto Sacqueboutae, galardonado con el segundo premio del Concurso de Metales Antiguos de Toulouse 2016 (Concurso Rica).

Das hier vorgestellte Programm ist die Geburtsstunde des Ensembles Sacqueboutae, das beim Wettbewerb für alte Blechblasinstrumente in Toulouse 2016 (Rica-Wettbewerb) den zweiten internationalen Preis gewann.

