FESTIVAL DE SAINTES – Marie-Josèphe Jude, Michel Beroff, Shirley et Dino / Saint-Saëns 67 ter cours National, 16 juillet 2023, Saintes.

Le Carnaval des animaux de Saint-Saëns, sous-titré « grande fantaisie zoologique », suite de facéties musicales à propos de quelques compositeurs et instrumentistes, ne fut pas donné publiquement de son vivant, à sa demande..

2023-07-16 à 18:00:00 ; fin : 2023-07-16 19:00:00. EUR.

67 ter cours National Gallia Théâtre-Cinéma

Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine



Saint-Saëns’ Carnival of the Animals, subtitled « great zoological fantasy », a series of musical jokes about some composers and instrumentalists, was not given publicly during his lifetime, at his request.

El Carnaval de los animales de Saint-Saëns, subtitulado « grande fantaisie zoologique », una serie de bromas musicales sobre varios compositores e instrumentistas, no se dio públicamente en vida, a petición suya.

Saint-Saëns’ Karneval der Tiere mit dem Untertitel « grande fantaisie zoologique », eine Folge von musikalischen Scherzen über einige Komponisten und Instrumentalisten, wurde zu seinen Lebzeiten auf seinen Wunsch hin nicht öffentlich aufgeführt.

