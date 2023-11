WAHID Fait son cinéma ATLANTIC CINE Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

Saintes WAHID Fait son cinéma ATLANTIC CINE, 24 mars 2024, SAINTES. WAHID Fait son cinéma ATLANTIC CINE. Un spectacle à la date du 2024-03-24 à 17:00 (2024-03-22 au ). Tarif : 20.0 à 20.0 euros. Découvert au JAMEL COMEDY CLUB (2 ans de succès à guichet fermé), il s’est également faire remarquer aux côtés de son ami de toujours BOODER dans la pièce de théâtre LA GRANDE EVASION. Quand il n’est pas au cinéma, WAHID est à la télévision. Il a été vu sur TF1 dans « Vendredi Tout est permis », sur C8 dans « La Grosse Rigolade » ou encore sur M6 dans « le Marakech du Rire » Fort de son succès Parisien, WAHID est actuellement en tournée dans toute la France avec son dernier spectacle mis en scène par PAPY WAHID vanne comme il mange, c’est-à-dire en très très grande quan`té ! Alors asseyez vous et dégustez ! Il est recommandé de ne pas interrompre WAHID pendant son spectacle, sinon vous allez « prendre cher » WAHID Fait son cinéma Votre billet est ici ATLANTIC CINE SAINTES Parc Les Coteaux Charente-Maritime 20.0

