Festival Culturissimo : Makita Samba à Saintes Abbaye aux Dames, la cité musicale, 3 mai 2022 19:00, Saintes.

Mardi 3 mai, 19h00 Sur place Invitations à retirer à l’Espace Culturel E.Leclerc de Saintes.

Dans le cadre du Festival Cuturissimo organisé par les Espaces Culturels E.Leclerc, l’Abbaye aux Dames accueillera l’acteur Makita Samba le 3 mai prochain à 19h pour une lecture de l’ouvrage La plus secrète mémoire des hommes de Mohamed Mbougar Sarr (Philippe Rey, 2021).

Souvenez-vous de ce nom : Makita Samba. Encore inconnu du grand public il y a peu, il vient d’être nommé au César du meilleur espoir masculin pour sa performance dans Les Olympiades, le dernier film de Jacques Audiard. Et il n’en est pas là à son coup d’essai : il est déjà apparu dans les séries Candice Renoir, Munch ou encore No Limit de Luc Besson et dans des films comme Angelo de Markus Schleinzer ou Happy End de Michael Haneke, et a mis en scène et joué dans de nombreuses pièces de théâtre.

Un acteur à suivre, donc, avec la plus grande attention, et à découvrir à l’Abbaye aux Dames de Saintes en exclusivité pour Culturissimo. Il vient y faire une lecture du dernier Prix Goncourt : La plus secrète mémoire des hommes, du jeune écrivain sénégalais Mohamed Mbougar Sarr. Et de nous entraîner dans un roman étourdissant, véritable chant d’amour à la littérature et à son pouvoir intemporel.

Abbaye aux Dames, la cité musicale 11 place de l’Abbaye 17104 Saintes France 17100 Saintes Saint-Pallais Charente-Maritime

mardi 3 mai – 19h00 à 21h00