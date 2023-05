Culturissimo 2023 – Marianne Denicourt et Dom La Nena – Saintes, 31 mai Abbaye aux Dames Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Saintes

Culturissimo 2023 – Marianne Denicourt et Dom La Nena – Saintes, 31 mai Abbaye aux Dames, 31 mai 2023 19:00, Saintes. Culturissimo 2023 – Marianne Denicourt et Dom La Nena à Saintes – 31 mai Mercredi 31 mai, 19h00 1 Le 31 mai prochain à Saintes, Marianne Denicourt et Dom La Nena se réunissent pour une lecture musicale organisée dans le cadre du festival Culturissimo. Actrice, réalisatrice et scénariste, Marianne Denicourt apparaît derrière la caméra de Jacques Doillon, Arnaud Desplechin ou encore Claude Lelouch. La virtuose Dom La Nena l’accompagnera au violoncelle dans la lecture du roman d’Amélie Nothomb « Le livre des soeurs ». La 10e édition du festival Culturissimo, organisé par les Espaces Culturel E.Leclerc propose partout en France des rencontres, des lectures, des concerts gratuits avec des personnalités du monde du théâtre, de la chanson, de la littérature et du cinéma ! Pour accéder à la lecture, il suffit de retirer un ticket à l’Espace Culturel Leclerc de Saintes. Le festival est entièrement gratuit. Abbaye aux Dames 11 Pl. de l’Abbaye, 17104 Saintes Saintes 17100 Charente-Maritime

Détails Heure : 19:00 Catégories d’évènement: Charente-Maritime, Saintes Autres Lieu Abbaye aux Dames Adresse 11 Pl. de l'Abbaye, 17104 Saintes Ville Saintes Departement Charente-Maritime Lieu Ville Abbaye aux Dames Saintes

Saintes Abbaye aux Dames Saintes Charente-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saintes/

Culturissimo 2023 – Marianne Denicourt et Dom La Nena – Saintes, 31 mai Abbaye aux Dames 2023-05-31 was last modified: by Culturissimo 2023 – Marianne Denicourt et Dom La Nena – Saintes, 31 mai Abbaye aux Dames Abbaye aux Dames 31 mai 2023 19:00 Abbaye aux Dames Saintes

Saintes Charente-Maritime