Sainte-Vertu 2 route de Lichères - 89310 Sainte Vertu Sainte-Vertu, Yonne Concert Art’n Classic à Sainte vertu 2 route de Lichères – 89310 Sainte Vertu Sainte-Vertu Catégories d’évènement: Sainte-Vertu

Yonne

Concert Art’n Classic à Sainte vertu 2 route de Lichères – 89310 Sainte Vertu, 18 septembre 2021 20:00, Sainte-Vertu. Samedi 18 septembre, 20h00 Sur place Entrée : 18€ – Enfant (-12 ans) : Gratuit – Chômeurs et -18 ans : 12€ – Cocktail dînatoire : 7€ – Chômeurs et – 18 ans : 5€ 0610825104, contact@art-n-classic.fr, http://art-n-classic.fr/billetterie/, 0386544879 Les grands airs du cinéma interprétés par un trio classique, piano, violon, violoncelle. Le concert se déroulera dans une ancienne grange rénovée, au milieu d’œuvres d’art. Les grands airs du cinéma interprétés par un trio classique, piano, violon, violoncelle.

D’Ennio Morricone à Lalo Schifrin en passant par John Williams ou Astor Piazzola, le trio de musiciens russes Triptikh nous fera revivre les émotions de films cultes, Cinéma Paradisio, Fantasy, Lolita, Mission impossible, la Liste de Schindler…

Le concert se déroulera dans une ancienne grange rénovée, au milieu d’œuvres d’art.

Il sera suivi d’un cocktail dînatoire.

2, route de Lichères – 89310 Sainte Vertu

20h – 22h

Tarifs

Concert

18€

tarif réduit : 12€ (moins de 18 ans et chômeurs)

Gratuit pour les moins de 12 ans

Cocktail dînatoire

7 €/personne – ? à définir

tarif réduit : 5€ (moins de 18 ans et chômeurs)

Le passe sanitaire sera demandé à l’entrée du concert.

Réservation

Par mail : contact@art-n-classic.fr

Par téléphone : 03 86 54 48 79 / 06 10 82 51 04

En ligne : http://art-n-classic.fr/billetterie/ 2 route de Lichères – 89310 Sainte Vertu 2 route de Lichères – 89310 Sainte Vertu 89310 Sainte-Vertu Yonne samedi 18 septembre – 20h00 à 22h00

Détails Heure : 20:00 - 22:00 Catégories d’évènement: Sainte-Vertu, Yonne Autres Lieu 2 route de Lichères - 89310 Sainte Vertu Adresse 2 route de Lichères - 89310 Sainte Vertu Ville Sainte-Vertu lieuville 2 route de Lichères - 89310 Sainte Vertu Sainte-Vertu