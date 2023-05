Vide grenier à Sainte Verge Chemin du Pâtis, 15 octobre 2023, Sainte-Verge.

Offrez une deuxième vie à vos objets : jeux de société, jouets, livres, vêtements, CD, DVD, consoles et jeux, article de puériculture….

2023-10-15 à ; fin : 2023-10-15 17:00:00. .

Chemin du Pâtis À la salle alcide d’Orbigny

Sainte-Verge 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Give a second life to your objects: board games, toys, books, clothes, CDs, DVDs, consoles and games, childcare articles…

Dale una segunda vida a tus objetos: juegos de mesa, juguetes, libros, ropa, CDs, DVDs, consolas y juegos, artículos de puericultura, etc.

Schenken Sie Ihren Gegenständen ein zweites Leben: Gesellschaftsspiele, Spielzeug, Bücher, Kleidung, CDs, DVDs, Konsolen und Spiele, Kinderpflegeartikel…

