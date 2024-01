SAINTE VALENTINE À LA HALLE DE LA MACHINE LA HALLE DE LA MACHINE Toulouse, mercredi 14 février 2024.

Célébrez l’amour à la Halle de La Machine !

– Pour les plus courageux l’épreuve du feu devient l’opportunité de (re)déclarer votre flamme à l’élu(e) de votre coeur, avec en plus, un voyage en Minotaure en duo en jeu.

– Pour les plus gourmands participez à un Déjeuner des Petites Mécaniques aux chandelles.

– Pour les plus créatifs criez votre amour en lui offrant une une oeuvre d’art unique. .

LA HALLE DE LA MACHINE 3 Avenue de l’Aérodrome de Montaudran

Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie contact@halledelamachine.fr

Début : 2024-02-14 10:00:00

fin : 2024-02-14 18:00:00



L’événement SAINTE VALENTINE À LA HALLE DE LA MACHINE Toulouse a été mis à jour le 2024-01-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE