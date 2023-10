Le 11e Salon d’automne Sainte-Suzanne-sur-Vire, 8 novembre 2023, Sainte-Suzanne-sur-Vire.

Sainte-Suzanne-sur-Vire,Manche

Rendez-vous du 8 au 13 novembre à la salle des fêtes de Saint-Suzanne-sur-Vire pour le 11ème salon d’automne de peintures et sculptures.

De 15h à 18h en semaine, de 14 h à 19h le week-end – Entrée libre..

Vendredi 2023-11-08 fin : 2023-11-13 . .

Sainte-Suzanne-sur-Vire 50750 Manche Normandie



From November 8 to 13 at the Salle des Fêtes in Saint-Suzanne-sur-Vire for the 11th Autumn Paint and Sculpture Show.

From 3 pm to 6 pm weekdays, from 2 pm to 7 pm weekends – Free admission.

La 11ª exposición de otoño de pintura y escultura se celebra del 8 al 13 de noviembre en la Salle des Fêtes de Saint-Suzanne-sur-Vire.

De 15:00 a 18:00 los días laborables, de 14:00 a 19:00 los fines de semana – Entrada gratuita.

Treffpunkt vom 8. bis 13. November in der Festhalle von Saint-Suzanne-sur-Vire für die 11. Herbstmesse für Gemälde und Skulpturen.

Von 15 bis 18 Uhr unter der Woche, von 14 bis 19 Uhr am Wochenende – Freier Eintritt.

