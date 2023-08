JEP2023 > Exposition « La faune de notre église » Sainte-Suzanne-sur-Vire, 16 septembre 2023, Sainte-Suzanne-sur-Vire.

Sainte-Suzanne-sur-Vire,Manche

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, rendez-vous le 16 septembre prochain à l’église de Sainte-Suzanne-sur-Vire, pour découvrir l’exposition « La faune de notre église ».

Présentation des espèces animales qui nichent dans l’église et des mesures de précautions prises pour protéger l’édifice..

2023-09-16 14:00:00 fin : 2023-09-16 18:00:00. .

Sainte-Suzanne-sur-Vire 50750 Manche Normandie



As part of the European Heritage Days, join us on September 16 at the church of Sainte-Suzanne-sur-Vire, to discover the exhibition « The fauna of our church ».

Presentation of the animal species that nest in the church and the precautions taken to protect the building.

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, acérquese el 16 de septiembre a la iglesia de Sainte-Suzanne-sur-Vire para descubrir la exposición « La fauna de nuestra iglesia ».

Una presentación de las especies animales que anidan en la iglesia y de las precauciones tomadas para proteger el edificio.

Im Rahmen der Europäischen Tage des Denkmals treffen Sie sich am 16. September in der Kirche von Sainte-Suzanne-sur-Vire, um die Ausstellung « La faune de notre église » (Die Fauna unserer Kirche) zu sehen.

Vorgestellt werden die Tierarten, die in der Kirche nisten, und die Vorsichtsmaßnahmen, die zum Schutz des Gebäudes getroffen wurden.

