Théâtre : Adopte un jeune.com Sainte-Suzanne Orthez, 4 octobre 2023

Orthez,Pyrénées-Atlantiques

Dans le cadre de la semaine bleue.

Proposée par l’association Maillâges et par la section Action Sociale de Sainte-Suzanne.

Deux mamies se remémorent deux moments de leur vie, l’une l’été 36, l’autre son passé de militante. Elles se rendent compte qu’elles en ont, des choses à transmettre… Et qu’habiter avec une personne plus jeune, passés les premiers freins, leur permettra de moins s’ennuyer, d’être rassurées et de rassurer leur entourage. Delphine est en effet bien seule dans sa grande maison de campagne, ses enfants sont partis depuis bien longtemps.

Pièce suivie d’un débat avec l’association Presse Purée et d’un goûter..

2023-10-04

Sainte-Suzanne Salle polyvalente

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



As part of Blue Week.

Presented by the Maillâges association and the Action Sociale section of Sainte-Suzanne.

Two grannies recall two moments in their lives, one the summer of ’36, the other her militant past. They realize that they have a lot to pass on… And that living with a younger person, once they get over the initial hurdles, will make them less bored, reassure them and those around them. Delphine is very much alone in her large country house, her children long gone.

Followed by a discussion with the Presse Purée association and a snack.

En el marco de la Semana Azul.

Presentado por la asociación Maillâges y la sección de Acción Social de Sainte-Suzanne.

Dos abuelas rememoran dos momentos de sus vidas, una el verano del 36, la otra su pasado de militante. Se dan cuenta de que tienen mucho que transmitir… Y que vivir con una persona más joven, una vez superados los obstáculos iniciales, les hará aburrirse menos, les tranquilizará a ellas y a los que les rodean. Delphine está muy sola en su gran casa del campo, sus hijos hace tiempo que se fueron.

La obra irá seguida de un debate con la asociación Presse Purée y de un aperitivo.

Im Rahmen der Blauen Woche.

Angeboten von der Vereinigung Maillâges und der Sektion Soziale Aktion von Sainte-Suzanne.

Zwei Großmütter erinnern sich an zwei Momente ihres Lebens, die eine an den Sommer 36, die andere an ihre Vergangenheit als Aktivistin. Sie stellen fest, dass sie einiges weiterzugeben haben… Und dass das Zusammenleben mit einer jüngeren Person, nachdem die ersten Hemmungen überwunden sind, ihnen helfen wird, sich weniger zu langweilen, sich und ihre Umgebung zu beruhigen. Delphine ist in ihrem großen Haus auf dem Land sehr einsam, ihre Kinder sind schon lange aus dem Haus.

Im Anschluss an das Theaterstück findet eine Diskussion mit dem Verein Presse Purée und ein Imbiss statt.

