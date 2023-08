»L’ART du moment » Sainte-Suzanne – Chammes Parc de la Butte Verte Place Hubert II de Beaumont et cour du Château Sainte-Suzanne-et-Chammes, 16 septembre 2023, Sainte-Suzanne-et-Chammes.

»L’ART du moment » 16 et 17 septembre Sainte-Suzanne – Chammes Parc de la Butte Verte Place Hubert II de Beaumont et cour du Château

Exposition d’Art Contenporain organisé par »L’ART’elier » association de professionnels des Métiers d’Art. Du parc de la Butte Verte à la cour du Château, vous pourrez découvrir des sculptures, bois, métal, céramique, verre, textiles, des peintures, des photos………

Sainte-Suzanne – Chammes Parc de la Butte Verte Place Hubert II de Beaumont et cour du Château Sainte-Suzanne – Chammes Sainte-Suzanne-et-Chammes 53270 Sainte-Suzanne Mayenne Pays de la Loire 06.37.67.43.16 https://www.facebook.com/profile.php?id=100082086765158 https://www.facebook.com/profile.php?id=100082086765158 L’ART’elier participe aux Journées du Patrimoine en organisant sa 2ème édition d’Art Contemporain. Dans le parc de la butte Verte, la salle des mariages de la commune, la cour du Château. Une vingtaine d’artistes Mayennais et Sarthois exposent leurs peintures et sculptures. Samedi et dimanche démonstration et atelier de cuisson RAKU, performance de graff street art. Au cœur de la cité médiévale, jolie »Petite Cité de Caractère », un des plus beau village de France, station verte et autres labels…………………………………….. accès facile, parkings à proximité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

Babette Plessis