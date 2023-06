Cani-Balade Contée Sainte-Sigolène Sainte-Sigolène, 13 août 2023, Sainte-Sigolène.

Cani-Balade Contée Dimanche 13 août, 14h00 Sainte-Sigolène Sur inscriptions – Lieu de rdv précis donné à l’inscription

Sur le principe de la cani-rando, mais en mode plus tranquille, Fred vous invite à mettre les pieds sur les chemins de Hte-Loire, ouvrir grand les yeux pour les payages et grand les oreilles pour écouter ses histoires.

Culture et nature vous donnent ainsi rendez-vous, autour d’une activité sportive tranquille, alliant moment privilégié, de complicité intense avec les chiens.

Venez goûter à la cani-balade contée !

25 places

Sainte-Sigolène Sainte-Sigolène Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 07.70.26.19.69 [{« type »: « email », « value »: « konsldiz@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 07.70.26.19.69 »}] Accompagnée par les chiens de traîneau, une balade au rythme des paysages et des histoires que Fred Lavial déposera deci-delà au fil du chemin. Parking

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-13T14:00:00+02:00 – 2023-08-13T17:00:00+02:00

