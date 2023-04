Concours de pétanque, repas et concert des classard 93 (30 ans) Avenue de Marinéo Sainte-Sigolène Catégories d’évènement: Haute-Loire

Concours de pétanque, repas et concert des classard 93 (30 ans) Avenue de Marinéo, 13 mai 2023, Sainte-Sigolène. Les classard 93 (30 ans) organisent un concours de pétanque, suivi d’un repas (moules frites) et d’un concert.

Réservation à l’office de tourisme..

2023-05-13 à 14:00:00 ; fin : 2023-05-13 . EUR.

Avenue de Marinéo Boulodrome et salle polyvalente – Espace Jean Chalavon

Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



The classard 93 (30 years) organize a petanque contest, followed by a meal (mussels and French fries) and a concert.

Reservation at the tourist office. Los Classard 93 (30 años) organizan una competición de petanca, seguida de una comida (mejillones y patatas fritas) y un concierto.

Reserva en la oficina de turismo. Die classard 93 (30 Jahre) organisieren einen Boule-Wettbewerb, gefolgt von einem Essen (Moules Frites) und einem Konzert.

Reservierung im Tourismusbüro. Mise à jour le 2023-04-14 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron

