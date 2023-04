Chasse aux oeufs Sainte-Sigolène Catégories d’Évènement: Haute-Loire

Sainte-Sigolène

2023-04-10 14:00:00 – 2023-04-10 18:00:00

Haute-Loire . EUR 4 5 Venez en famille participer à une chasse à l’œuf.

Parcours Poussin jusqu’à 3 ans ou parcours jeune poulet.

A gagner deux moulages de la Pâtisserie Mounier.

