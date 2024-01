Petites Querelles Médiathèque l’échappée belle Sainte-Sigolène, samedi 30 mars 2024.

Petites Querelles Médiathèque l’échappée belle Sainte-Sigolène Haute-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 15:30:00

fin : 2024-03-30

Sophie et Jeannette aux phrases absurdes observent le monde qui les entoure et le peuple qui l’habite. Parfois moqueuses, parfois irritées, parfois émues aux larmes, comme l’univers de Gil et de Carlo, chanté et raconté aux enfants et aux grands.

.

Médiathèque l’échappée belle 6 rue de la découverte

Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



L’événement Petites Querelles Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2024-01-12 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron