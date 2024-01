Tournoi futsal Route du Pinet Sainte-Sigolène, samedi 24 février 2024.

Tournoi futsal Route du Pinet Sainte-Sigolène Haute-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 10:00:00

fin : 2024-02-25 17:00:00

’association AGS Foot organise un tournoi futsal pour les enfants âgés de 10 à 13 ans. Buvette et petite restauration sur place.

Samedi 24 février: U10 et U11

Dimanche 25 février: U12 et U13

.

Route du Pinet Gymnase G3 – Complexe sportif

Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



L’événement Tournoi futsal Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2024-01-12 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron