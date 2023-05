Jeu de piste en famille Place du Marché, 13 juillet 2023, .

La maison Jour de fête propose aux enfants des animations pour se divertir durant les vacances scolaires, de 6 à 11 ans.. Familles

2023-07-13 à ; fin : 2023-07-13 12:00:00. 4 EUR.

Place du Marché

Sainte-Sévère-sur-Indre 36160 Indre Centre-Val de Loire



The Jour de fête house offers entertainment for children during the school vacations, from 6 to 11 years old.

La casa Jour de fête ofrece entretenimiento para niños durante las vacaciones escolares, de 6 a 11 años.

Das Haus Jour de fête bietet Kindern von 6 bis 11 Jahren während der Schulferien Animationen zur Unterhaltung an.

Mise à jour le 2023-03-15 par OT Pays de George Sand