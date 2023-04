Partez en voyage dans le passé, 13 mai 2023, Sainte-Scolasse-sur-Sarthe Normandie Tourisme / Orne Tourisme Sainte-Scolasse-sur-Sarthe.

Partez en voyage dans le passé

place de l’église Sainte-Scolasse-sur-Sarthe Orne

2023-05-13 – 2023-05-13

Orne

Notre professeur fou a amélioré sa machine à remonter le temps. Embarquez avec lui l’instant d’une soirée et partez à la découverte de l’histoire de la commune au travers d’une visite théâtralisée.

Cette visite est animée par des bénévoles dont le but est de transmettre les faits historiques de façon ludique et accessible au plus grand nombre.

memoirestesco@gmail.com

