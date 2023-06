Fête de Sainte-Sabine Sainte Sabine Beaumontois en Périgord, 27 août 2023, Beaumontois en Périgord.

Beaumontois en Périgord,Dordogne

Venez nombreux à la fête de Sainte-Sabine.

26/08 Marché gourmand

27/08 Marche (3 circuits de vélo avec repas le midi sur inscription).

Sainte Sabine

Beaumontois en Périgord 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Come one, come all to the Sainte-Sabine festival.

26/08 Gourmet market

27/08 Walk (3 bike circuits with lunch on registration)

Vengan todos a la fiesta de Sainte-Sabine.

26/08 Mercado gastronómico

27/08 Senderismo (3 circuitos en bicicleta con almuerzo en la inscripción)

Kommen Sie zahlreich zum Fest von Sainte-Sabine.

26/08 Gourmet-Markt

27/08 Wanderung (3 Radtouren mit Mittagessen auf Anmeldung)

Mise à jour le 2023-05-29 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides