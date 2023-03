A la recherche des coccinelles ! sainte reine de bretagne Sainte-Reine-de-Bretagne Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

A la recherche des coccinelles ! sainte reine de bretagne, 14 mai 2023, Sainte-Reine-de-Bretagne. A la recherche des coccinelles ! Dimanche 14 mai, 10h00 sainte reine de bretagne sur inscription Après avoir construit un « parapluie japonais » (accessoire indispensable du chercheur de coccinelles), nous partirons à la recherche des ces curieux petits insectes.

Animé par Patrick Trécul.

2023-05-14T10:00:00+02:00 – 2023-05-14T12:00:00+02:00

