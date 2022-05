Virade de Sainte Reine de Bretagne Parc des Trous à Tenaud Sainte-Reine-de-Bretagne Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Sainte-Reine-de-Bretagne

Virade de Sainte Reine de Bretagne Parc des Trous à Tenaud, 29 septembre 2019 07:30, Sainte-Reine-de-Bretagne. Dimanche 29 septembre 2019, 07h30, 15h00 Sur place Entrée libre Randonnées Pédestres, Cyclos et VTT au profit de Vaincre la Mucoviscidose Pour cette 30ième Virade nous vous invitons à venir nombreux, “DONNER DU SOUFFLE A CEUX QUI EN MANQUENT”. => RANDONNEES PEDESTRES. (avec ravitaillement individuel à chaque départ sauf pour les 5 km ravitaillement commun). Choisissez le parcours adapté à vos possibilités…… – 8h30 – 15km – 9h00 – 12km – 9h30 – 10km – 10h00 – 5km : marche familiale accessible à tous. => RANDONNEES VTT Inscriptions de 8h00 à 9h30 – circuit 28km – 40km => RANDONNES CYCLOS 8H45 – 67km 9h45 – 33km REPAS LE MIDI : uniquement sur réservation et paiement effectué. (15 jours avant les virades). Permanences sur le parking de la Salle Polyvalente : – Samedi 14/09/2019, de 10h00 à 12h00 – Vendredi 20/09/2019, de 17h00 à 19h00 – Samedi 21/09/2019, de 10h00 à 12h00 MENU ADULTE : 14 € * Kir * Jambalaya * Duo fromages et micro beurre * Tarte Normande MENU ENFANT : 5 € * Plateau repas Sur le site possibilités de se restaurer : galettes- saucisses- sandwiches- crêpes- gâteaux…. ANIMATION MUSICALE dans l’après-midi. Contact virade : MR-Mme BUZAY : 02.40.01.17.79 Parc des Trous à Tenaud sainte reine de bretagne 44160 Sainte-Reine-de-Bretagne Loire-Atlantique dimanche 29 septembre 2019 – 07h30 à 15h00

dimanche 29 septembre 2019 – 15h00 à 19h00

Détails Heure : 07:30 - 19:00 Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Sainte-Reine-de-Bretagne Autres Lieu Parc des Trous à Tenaud Adresse sainte reine de bretagne Ville Sainte-Reine-de-Bretagne lieuville Parc des Trous à Tenaud Sainte-Reine-de-Bretagne Departement Loire-Atlantique

Parc des Trous à Tenaud Sainte-Reine-de-Bretagne Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sainte-reine-de-bretagne/

Virade de Sainte Reine de Bretagne Parc des Trous à Tenaud 2019-09-29 was last modified: by Virade de Sainte Reine de Bretagne Parc des Trous à Tenaud Parc des Trous à Tenaud 29 septembre 2019 07:30 Parc des Trous à Tenaud Sainte-Reine-de-Bretagne Sainte-Reine-de-Bretagne

Sainte-Reine-de-Bretagne Loire-Atlantique