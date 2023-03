Concert « 1000 chœurs pour un regard » Sainte Radegonde de Colomiers Colomiers Catégories d’Évènement: Colomiers

Haute-Garonne

Concert « 1000 chœurs pour un regard » Sainte Radegonde de Colomiers, 14 avril 2023, Colomiers. Concert « 1000 chœurs pour un regard » Vendredi 14 avril, 20h30 Sainte Radegonde de Colomiers la Chorale Populaire de Colomiers accueillera deux autres chorales Un peu partout en France fleurissent ces jours-ci des concerts « 1000 chœurs pour un regard ». Ces concerts organisés au profit de Retina France on pour but d’aider la recherche médicale en ophtalmologie. Quoi de plus naturel pour une chorale de Colomiers que d’aider une association nationale, dont le siège social est lui-même à Colomiers. Cette année encore, la Chorale Populaire de Colomiers accueillera deux autres chorales : « au Choeur de Noé », de Noé et les « Z’amuse choeur » de Brax. Une occasion pour le public de profiter de trois répertoires très différents, et d’aider une bonne cause. Horaires 20h30 Détails sur le lieu: Sainte Radegonde de Colomiers Sainte Radegonde de Colomiers Sainte Radegonde de Colomiers Colomiers 31770 Haute-Garonne Occitanie Sainte Radegonde de Colomiers Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-14T20:30:00+02:00 – 2023-04-14T22:00:00+02:00

2023-04-14T20:30:00+02:00 – 2023-04-14T22:00:00+02:00 Colomiers Synchro

Détails Catégories d’Évènement: Colomiers, Haute-Garonne Autres Lieu Sainte Radegonde de Colomiers Adresse Sainte Radegonde de Colomiers Ville Colomiers Departement Haute-Garonne Age max 99 Lieu Ville Sainte Radegonde de Colomiers Colomiers

Sainte Radegonde de Colomiers Colomiers Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/colomiers/

Concert « 1000 chœurs pour un regard » Sainte Radegonde de Colomiers 2023-04-14 was last modified: by Concert « 1000 chœurs pour un regard » Sainte Radegonde de Colomiers Sainte Radegonde de Colomiers 14 avril 2023 COLOMIERS Sainte Radegonde de Colomiers Colomiers

Colomiers Haute-Garonne