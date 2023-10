Festival du livre jeunesse de Sainte Radegonde Sainte-Radegonde, 14 octobre 2023, Sainte-Radegonde.

Sainte-Radegonde,Aveyron

C’est déjà la 9° Edition, 13 auteurs et pas plus, convivialité oblige, des tout-petits aux lycéens, du roman aux mangas, des livres à la BD….

2023-10-14 fin : 2023-10-15 . EUR.

Sainte-Radegonde 12850 Aveyron Occitanie



It’s already the 9th edition, with 13 authors and no more, for the sake of conviviality, from toddlers to high-school students, from novels to mangas, from books to comics…

Ya es la 9ª edición, con 13 autores y no más, en aras de la convivencia, desde niños pequeños a estudiantes de secundaria, desde novelas a mangas, desde libros a cómics…

Es ist bereits die 9. Ausgabe, 13 Autoren und nicht mehr, Geselligkeit verpflichtet, von Kleinkindern bis zu Schülern, von Romanen bis zu Mangas, von Büchern bis zu Comics…

Mise à jour le 2023-10-10 par Audrey Vergnes