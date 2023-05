Raid 2 Gonde Catégories d’évènement: Aveyron

Sainte-Radegonde

Raid 2 Gonde, 2 septembre 2023, Sainte-Radegonde. Raid multisports (course à pied, orientation, vtt).

2023-09-02 à ; fin : 2023-09-02 . . Sainte-Radegonde 12850 Aveyron Occitanie



Multi-sport raid (running, orienteering, mountain biking) Raid multideportivo (carrera, orientación, bicicleta de montaña) Multisport-Raid (Laufen, Orientierungslauf, Mountainbike) Mise à jour le 2023-05-04 par OFFICE DE TOURISME DU GRAND RODEZ

Détails Catégories d’évènement: Aveyron, Sainte-Radegonde Autres Adresse Ville Sainte-Radegonde Departement Aveyron Lieu Ville Sainte-Radegonde

Sainte-Radegonde Sainte-Radegonde Aveyron https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sainte-radegonde/

Raid 2 Gonde 2023-09-02 was last modified: by Raid 2 Gonde 2 septembre 2023 Sainte-Radegonde

Sainte-Radegonde Aveyron