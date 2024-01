Championnat de France Motocross 250cc / Ligue Bourgogne Franche Comté Circuit international de Gueugnon Sainte Radegonde, Sainte-Radegonde, dimanche 7 avril 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 08:00:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

?? Double Championnat Exceptionnel ??

Le 7 avril 2024, marquez cette date dans vos agendas, car le Circuit International de Gueugnon, Sainte Radegonde, sera le théâtre d’un spectacle exceptionnel avec le Double Championnat tant attendu! Deux événements majeurs se dérouleront simultanément, promettant une journée inoubliable pour les amateurs de moto et les passionnés de compétition.

Championnat de France 250cc :

La crème de la crème des pilotes de la catégorie 250cc se réunira pour en découdre sur la piste exigeante du Circuit de Gueugnon. Avec des machines de pointe et des compétiteurs aguerris, cette journée sera le point culminant du Championnat de France 250cc. Les courbes sinueuses, les lignes droites rapides et les défis techniques rendront chaque tour passionnant.

Ligue Moto BFC :

En parallèle, la Ligue Moto BFC présentera trois catégories excitantes qui ajouteront une dose supplémentaire d’adrénaline à cette journée électrisante. Les catégories Les catégories Open, Vétéran, Féminine et Quad, offrant une variété de compétitions pour satisfaire tous les amateurs de moto. Les pilotes démontreront leur talent et leur détermination à chaque virage, rivalisant pour la gloire et la reconnaissance au sein de la Ligue.

Ambiance électrique et Activités Connexes :

L’atmosphère sur le site sera électrique, avec des tribunes remplies d’admirateurs passionnés, des stands offrant des produits et des souvenirs, ainsi que des animations pour toute la famille. Les amateurs de moto auront la chance de rencontrer les pilotes, d’explorer les dernières innovations de l’industrie et de profiter de l’excitation palpable de la compétition en direct.

Circuit international de Gueugnon Sainte Radegonde, Bost

Sainte-Radegonde 71320 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté sauvignon.ludovic@gmail.com



