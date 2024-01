Cirque Nous, on n’a rien vu venir Sainte-Radegonde, mercredi 7 février 2024.

Cirque Nous, on n’a rien vu venir Sainte-Radegonde Aveyron

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-07

fin : 2024-02-07

Cirque spectacle Nous, on n’a rien vu venir par La Supérette, à la salle du Champ du Moulin de Sainte-Radegonde, le 7 février à 19h.

On passe du coq à l’âne, avec le plus grand sérieux et beaucoup d’application.

Nous, on n’a rien vu venir est un cabaret de cirque et d’objets technologiques. Une performance un brin « folichonne » voire même complètement déjantée par moments, où deux interprètes circassiens se livrent à des acrobaties grotesques et douces autour d’un agrès de cirque qui n’en est pas un une télévision.

Pour le moment, le spectacle n’est pas créé, alors nous ne pouvons pas avoir de certitude. Nous pouvons, néanmoins, en utilisant les probabilités, dire qu’il y aura des parties de ping-pong endiablées (96 %), du paintball en armure médiévale (60 %), un très beau numéro d’équilibriste sur tabouret (70 %), des tutoriels scientifiques innovants (82 %) et d’autres choses dans le même esprit.

EUR.

Sainte-Radegonde 12850 Aveyron Occitanie accueil@mjcrodez.fr



L’événement Cirque Nous, on n’a rien vu venir Sainte-Radegonde a été mis à jour le 2023-12-07 par MJC Rodez