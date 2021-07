Sainte-Pexine Logis de chaligny Sainte-Pexine, Vendée Festival de piano au logis de Chaligny, Sainte Pexine en vendée le 18 juillet 2021 de 11h à 19h30 Logis de chaligny Sainte-Pexine Catégories d’évènement: Sainte-Pexine

Festival de piano au logis de Chaligny, Sainte Pexine en vendée le 18 juillet 2021 de 11h à 19h30 Logis de chaligny, 18 juillet 2021 11:00-18 juillet 2021 19:30, Sainte-Pexine. Dimanche 18 juillet, 11h00 http://www.lespianosdelete.fr/ https://vendee-billet.for-system.com/f100989_fr-.aspx Festival Les pianos de l’été à Sainte Pexine Festival de piano au logis de Chaligny, Sainte Pexine en vendée le 18 juillet 2021 de 11h à 19h30. 4 pianistes 9 concerts: Sylvie Stéphanidès, Eliane Reyes, Jean Dubé, Irakly Avaliani.De Bach à Debussy. Pique-nique dans les jardins remarquables midi et soir. Site web : http://www.lespianosdelete.fr Infos réservation https://vendee-billet.for-system.com/f100989_fr-.aspx Parking : Oui

Facebook : https://fr-fr.facebook.com > lespianosdelete Logis de chaligny 85320 SAINTE PEXINE 85320 Sainte-Pexine Vendée dimanche 18 juillet – 11h00 à 19h30

