Concerts du pianiste Jean Dubé le 6 septembre 2020 Logis de Chaligny Sainte Pexine Festival Les Pianos de l’Eté. Logis de chaligny Sainte-Pexine Catégories d’évènement: Sainte-Pexine

Vendée

Concerts du pianiste Jean Dubé le 6 septembre 2020 Logis de Chaligny Sainte Pexine Festival Les Pianos de l’Eté. Logis de chaligny, 6 septembre 2020 11:00, Sainte-Pexine. Dimanche 6 septembre 2020, 11h00 Sur place https://www.facebook.com/lespianosdelete/, 06 38 84 29 45, durantealain@orange.fr, http://www.lespianosdelete.fr/ Festival Les Pianos de l ‘Eté 2020. Festival de piano en Vendée à Sainte Pexine. Dimanche 6 SEPTEMBRE 2020, 10h30, 11h00, 16h30, 17h00, 18h00 http://www.lespianosdelete.fr/ 0638842945, durantealain@orange.fr Le Logis De Chaligny (A83 Sortie 7, Direction La Rochelle, À 200m Du Rond-point Suivre À Droite Chaligny Sur 3 Km 85320 Sainte Pexine Renseignements au : 06 38 84 29 45 durantealain@orange.fr www.jardindechaligny.wordpress.com Infos réservation : http://www.lespianosdelete.fr/ https://www.facebook.com/lespianosdelete/ Logis de chaligny 85320 SAINTE PEXINE 85320 Sainte-Pexine Vendée Logis de chaligny 85320 SAINTE PEXINE 85320 Sainte-Pexine Vendée dimanche 6 septembre 2020 – 11h00 à 18h00

Détails Heure : 11:00 - 18:00 Catégories d’évènement: Sainte-Pexine, Vendée Autres Lieu Logis de chaligny Adresse 85320 SAINTE PEXINE Ville Sainte-Pexine lieuville Logis de chaligny Sainte-Pexine Departement Vendée

Logis de chaligny Sainte-Pexine Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sainte-pexine/

Concerts du pianiste Jean Dubé le 6 septembre 2020 Logis de Chaligny Sainte Pexine Festival Les Pianos de l’Eté. Logis de chaligny 2020-09-06 was last modified: by Concerts du pianiste Jean Dubé le 6 septembre 2020 Logis de Chaligny Sainte Pexine Festival Les Pianos de l’Eté. Logis de chaligny Logis de chaligny 6 septembre 2020 11:00 Logis de Chaligny Sainte-Pexine Sainte-Pexine

Sainte-Pexine Vendée