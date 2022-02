Flora Tristan ou les pérégrinations d’une paria Théâtre Municipal Pazenais, Sainte-Pazanne, Loire-Atlantique, 12 mars 2022 20:30, Sainte-Pazanne.

Samedi 12 mars, 20h30 Sur place Tarif plein 14€ / Réduit 10€ / Très réduit 7€ (paiement en ligne par CB ou sur place par chèque uniquement) http://www.sainte-pazanne.fr/billetterie-du-tmp

A l’occasion de la journée des droits des femmes, le TMP accueille la conteuse suisse Catherine Gaillard qui nous emmènera sur les traces de Flora Tristan, humaniste du 19e siècle. Captivant !

Théâtre / Conte

On est au début du XIXe siècle à Paris. Flora Tristan fait scandale, court les rues et les salons mondains pour dénoncer la misère sociale, la condition des femmes et des ouvriers, clamer le droit au divorce et à l’amour libre. L’infatigable visionnaire ouvre la voie au syndicalisme et se fait la porte-parole d’un féminisme naissant.

La conteuse Catherine Gaillard s’empare de la vie romanesque de cette figure historique, et nous emmène sur ses traces en France et au Pérou. Avec sa fougue si particulière, elle mêlera son destin flamboyant aux luttes ouvrières contemporaines.

Théâtre Municipal Pazenais, Sainte-Pazanne, Loire-Atlantique 7 rue du Ballon, 44680 Sainte-Pazanne 44680 Sainte-Pazanne Loire-Atlantique

samedi 12 mars – 20h30 à 21h30