ATELIER DE DÉCORATION DE NOËL Sainte-Pazanne, 22 novembre 2023, Sainte-Pazanne.

Sainte-Pazanne,Loire-Atlantique

Plonger dans l’esprit de Noël dans un esprit zéro déchet en fabriquant des décorations de Noël pour embellir la commune à partir de récupération de matériaux !.

2023-11-22 fin : 2023-11-22 17:00:00. .

Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Get into the Christmas spirit in a zero-waste spirit by making Christmas decorations to embellish the commune from recycled materials!

Sumérgete en el espíritu navideño sin desperdiciar nada haciendo adornos de Navidad para embellecer tu ciudad con materiales reciclados

Tauchen Sie im Sinne von Null-Abfall in die Weihnachtsstimmung ein, indem Sie aus wiederverwerteten Materialien Weihnachtsdekorationen herstellen, um die Gemeinde zu verschönern!

Mise à jour le 2023-11-10 par eSPRIT Pays de la Loire