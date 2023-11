COLLECTE DE JOUETS – LAISSE PARLER TON CŒUR À SAINTE-PAZANNE Sainte-Pazanne, 20 novembre 2023, Sainte-Pazanne.

Sainte-Pazanne,Loire-Atlantique

Dans le cadre de la semaine européenne de la réduction des déchets, qui se déroulera du 18 novembre au 2 décembre 2023, Pornic Agglo Pays de Retz participe à une grande collecte de jouets….

2023-11-20 fin : 2023-11-20 17:00:00.

Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire



As part of the European Week for Waste Reduction, which runs from November 18 to December 2, 2023, Pornic Agglo Pays de Retz is taking part in a major toy collection…

En el marco de la Semana Europea de la Prevención de Residuos, que se celebra del 18 de noviembre al 2 de diciembre, Pornic Agglo Pays de Retz participa en una gran recogida de juguetes…

Im Rahmen der Europäischen Woche zur Abfallvermeidung, die vom 18. November bis zum 2. Dezember 2023 stattfindet, beteiligt sich Pornic Agglo Pays de Retz an einer großen Spielzeugsammlung…

