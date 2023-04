SKANDA 7 rue du Ballon, 15 avril 2023, Sainte-Pazanne.

Soirée partagée autour de la Danse et proposée par deux compagnies….

2023-04-15 à ; fin : 2023-04-15 20:30:00. .

7 rue du Ballon

Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire



An evening shared around Dance and proposed by two companies…

Una velada compartida en torno a la Danza y propuesta por dos empresas…

Ein gemeinsamer Abend rund um den Tanz, der von zwei Kompanien angeboten wird…

Mise à jour le 2023-03-17 par eSPRIT Pays de la Loire