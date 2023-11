Soirée fruits de mer Sainte-Ouenne, 2 décembre 2023, Sainte-Ouenne.

Sainte-Ouenne,Deux-Sèvres

Soirée fruits de mer organisée par l’association sportive de Sainte-Ouenne, le samedi 2 décembre 2023, à la salle des fêtes de Surin.

30 -ème édition, tombola gratuite.

Sur place : 29€, enfants (-12 ans) : 10€

A emporter : 25€

Animée par SCOOP Animation

Renseignements et réservations avant le 26/11/2023

Jacky Berton : 06 87 15 50 93 ou Philippe Trouvé : 06 80 54 29 37.

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . EUR.

Sainte-Ouenne 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Seafood evening organized by the Sainte-Ouenne sports association, Saturday, December 2, 2023, at the Surin village hall.

30th edition, free tombola.

On site: 29?, children (under 12): 10?

Take-away: 25?

Hosted by SCOOP Animation

Information and reservations before 26/11/2023

Jacky Berton : 06 87 15 50 93 or Philippe Trouvé : 06 80 54 29 37

Velada marinera organizada por la asociación deportiva Sainte-Ouenne el sábado 2 de diciembre de 2023 en la sala del pueblo de Surin.

30ª edición, tómbola gratuita.

En el local: 29? niños (menores de 12 años): 10?

Para llevar: 25?

Organizado por SCOOP Animation

Información y reservas antes del 26/11/2023

Jacky Berton: 06 87 15 50 93 o Philippe Trouvé: 06 80 54 29 37

Meeresfrüchteabend, organisiert vom Sportverein von Sainte-Ouenne, am Samstag, den 2. Dezember 2023, in der Festhalle von Surin.

30. Ausgabe, kostenlose Tombola.

Vor Ort: 29?, Kinder (-12 Jahre): 10?

Zum Mitnehmen: 25?

Unterhalten von SCOOP Animation

Informationen und Reservierungen vor dem 26.11.2023

Jacky Berton: 06 87 15 50 93 oder Philippe Trouvé: 06 80 54 29 37

Mise à jour le 2023-11-16 par CC Val de Gâtine