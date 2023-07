Fête patronale Sainte-Orse, 19 août 2023, Sainte-Orse.

Sainte-Orse,Dordogne

Manège enfantin gratuit

Samedi Soirée entrecôte, bal animée par l’orchestre de Nathalie Legay

Concours de labour

Dimanche marché nocturne gourmand et soirée dansante.

2023-08-19 fin : 2023-08-20 . .

Sainte-Orse 24210 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Free children’s carousel

Saturday evening with steak and dance animated by Nathalie Legay’s band

Ploughing competition

Sunday night market and dance

Carrusel infantil gratuito

Velada entrecot del sábado, baile con la banda de Nathalie Legay

Concurso de arado

Domingo: mercado nocturno gastronómico y velada de baile

Kostenloses Kinderkarussell

Samstag Entrecôte-Abend, Tanz mit dem Orchester von Nathalie Legay

Wettbewerb im Pflügen

Sonntag Nachtmarkt für Feinschmecker und Tanzabend

Mise à jour le 2023-07-19 par Vézère Périgord Noir