Animation canoë à la découverte de la Sèvre niortaise Sainte-Néomaye, 22 juillet 2023, Sainte-Néomaye.

Sainte-Néomaye,Deux-Sèvres

Venez découvrir la Sèvre Niortaise de l’intérieur avec Les grimpereaux de l’Hermitain et le SMC Rivières, le temps d’une balade nature en canoë. Public familial. Gratuit – Inscription obligatoire auprès du SMC79..

2023-07-22 fin : 2023-07-22 12:00:00. EUR.

Sainte-Néomaye 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Come and discover the Sèvre Niortaise from the inside with Les grimpereaux de l’Hermitain and SMC Rivières, during a nature canoe trip. For families. Free – Registration required with SMC79.

Venga a descubrir el Sèvre Niortaise desde dentro con Les grimpereaux de l’Hermitain y SMC Rivières, durante una excursión en canoa por la naturaleza. Para las familias. Gratuito – Inscripción obligatoria en el SMC79.

Entdecken Sie die Sèvre Niortaise von innen mit Les grimpereaux de l’Hermitain und dem SMC Rivières bei einem Naturausflug im Kanu. Publikum für die ganze Familie. Kostenlos – Anmeldung beim SMC79 erforderlich.

Mise à jour le 2023-06-08 par OT Haut Val De Sèvre