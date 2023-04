Bal pour les tout-petits Le Temple, 15 mai 2023, Sainte-Néomaye.

Dans le cadre des rendez-vous de la parentalité en Haut Val de Sèvre ‘Place Des Familles’

Bal pour les tout-petits

Le Temple, Sainte-Néomaye

De 9h30 à 10h30 ou 11h à 12h ou 16h30 à 17h30

Par la compagnie CARNA

Une expérience à partager pour les tout-petits et leurs parents.

Un bal descendu de la lune, suspendu au bout des lèvres, les pieds ancrés dans la terre…

Balabambin est un bal pour titiller les sens des petits et des grands, un moment privilégié à vivre avec son enfant.

Pour les enfants de moins de 3 ans, accompagnés d’un adulte

Inscription obligatoire (Places limitées).

2023-05-15 à ; fin : 2023-05-15 12:00:00. EUR.

Le Temple

Sainte-Néomaye 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Within the framework of the meetings of the parenthood in Haut Val de Sèvre ‘Place Des Familles’

Ball for the little ones

The Temple, Sainte-Néomaye

From 9h30 to 10h30 or 11h to 12h or 16h30 to 17h30

By the company CARNA

An experience to share for the little ones and their parents.

A ball descended from the moon, suspended at the tip of the lips, with feet anchored in the earth?

Balabambin is a ball to titillate the senses of young and old, a special moment to live with your child.

For children under 3 years old, accompanied by an adult

Registration required (Places are limited)

En el marco de los actos para padres de Haut Val de Sèvre « Place Des Familles

Baile para los más pequeños

Le Temple, Sainte-Néomaye

De 9.30 h a 10.30 h o de 11 h a 12 h o de 16.30 h a 17.30 h

A cargo de la empresa CARNA

Una experiencia para compartir con los más pequeños y sus padres.

¿Una pelota bajada de la luna, suspendida en la punta de los labios, con los pies firmemente plantados en la tierra?

Balabambin es una bola para excitar los sentidos de grandes y pequeños, un momento especial para vivir con su hijo.

Para niños menores de 3 años, acompañados de un adulto

Inscripción obligatoria (Plazas limitadas)

Im Rahmen der Rendezvous der Elternschaft im Haut Val de Sèvre ‘Place Des Familles’

Ball für die Allerkleinsten

Le Temple, Sainte-Néomaye

Von 9.30 bis 10.30 Uhr oder 11 bis 12 Uhr oder 16.30 bis 17.30 Uhr

Von der Theatergruppe CARNA

Ein Erlebnis für Kleinkinder und ihre Eltern, das es zu teilen gilt.

Ein Ball, der vom Mond herabsteigt, an den Lippen hängt und mit den Füßen in der Erde verankert ist?

Balabambin ist ein Ball, der die Sinne von Groß und Klein kitzelt, ein besonderer Moment, den man mit seinem Kind erleben kann.

Für Kinder unter 3 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen

Anmeldung erforderlich (begrenzte Plätze)

Mise à jour le 2023-04-04 par OT Haut Val De Sèvre