Fête de Pâques à Sainte-Nathalene, 8 avril 2023, Sainte-Nathalène

Fête de Pâques à Sainte-Nathalene

2023-04-08 – 2023-04-08

18 EUR Le Comité des Fêtes de Sainte-Nathalene vous propose de célébrer Pâques.

Manèges, crêpes et buvette durant toute le week-end.

Samedi à 19h30, repas.

Dimanche, toute la journée : concours de rampeau, fête foraine, Olympâques, soirée banda et restauration suivi d’un feu d’artifice.

Lundi : fête foraine, contes et chasse aux oeufs.

