Les Visites du Jeudi > Brasserie artisanale de Sainte-Mère-Église, 31 août 2023, Sainte-Mère-Église.

Visitez la brasserie artisanale et découvrez le processus de brassage, le tout au sein des nouveaux locaux..

2023-08-31 à 15:30:00 ; fin : 2023-08-31 . .

Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie



Visit the craft brewery and discover the brewing process, all within the new premises.

Visite la fábrica de cerveza artesanal y conozca el proceso de elaboración, todo ello dentro de las nuevas instalaciones.

Besuchen Sie die handwerkliche Brauerei und lernen Sie den Brauprozess kennen, alles in den neuen Räumlichkeiten.

Mise à jour le 2023-05-12 par Normandie Tourisme / Attitude Manche