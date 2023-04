Magic Show Ravenoville Sainte-Mère-Église Catégories d’Évènement: Manche

Sainte-Mère-Église

Magic Show Ravenoville, 22 avril 2023, Sainte-Mère-Église. Un dîner-spectacle avec Magic Song.

Au programme : un show type cabaret, du chant et de la magie !.

2023-04-22 à 19:30:00 ; fin : 2023-04-22 . .

Ravenoville

Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie



A dinner show with Magic Song.

On the program: a cabaret-type show, singing and magic! Una cena-espectáculo con Magic Song.

En el programa: ¡un espectáculo de cabaret, canto y magia! Eine Dinnershow mit Magic Song.

Auf dem Programm stehen eine kabarettähnliche Show, Gesang und Zauberei! Mise à jour le 2023-04-11 par Normandie Tourisme / Attitude Manche

Détails Catégories d’Évènement: Manche, Sainte-Mère-Église Autres Lieu Ravenoville Adresse Ravenoville Ville Sainte-Mère-Église Departement Manche Lieu Ville Ravenoville Sainte-Mère-Église

Ravenoville Sainte-Mère-Église Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sainte-mere-eglise/

Magic Show Ravenoville 2023-04-22 was last modified: by Magic Show Ravenoville Ravenoville 22 avril 2023 Ravenoville Sainte-Mère-Église

Sainte-Mère-Église Manche